Россиянин Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В активе россиянина 2782 балла.
В апреле Карякин принял участие в турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.
Ещё один представитель России Александр Грищук поднялся на 11-е место (2766 балла), Владимир Крамник сохранил четвёртую позицию.
Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843 балла), вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2818 балла), третью — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2808 балла).
Ранее сообщалось, что российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане.