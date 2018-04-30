Россиянин Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин остался на девятом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В активе россиянина 2782 балла.

В апреле Карякин принял участие в турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

Ещё один представитель России Александр Грищук поднялся на 11-е место (2766 балла), Владимир Крамник сохранил четвёртую позицию.

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843 балла), вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2818 балла), третью — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2808 балла).

Ранее сообщалось, что российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане.