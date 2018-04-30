Россиянин Карякин сохранил девятое место в рейтинге ФИДЕ

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин остался на девятом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В активе россиянина 2782 балла.

В апреле Карякин принял участие в турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

Ещё один представитель России Александр Грищук поднялся на 11-е место (2766 балла), Владимир Крамник сохранил четвёртую позицию.

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843 балла), вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2818 балла), третью — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2808 балла).

Ранее сообщалось, что российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных