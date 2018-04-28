Российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял третье место по итогам шахматного турнира памяти Вугара Гашимова, прошедшего в Азербайджане.

После десяти туров Карякин набрал пять очков.

Победу одержал норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков. Второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь с 5,5 балла.

Для Карлсена эта победа на мемориале Гашимова стала уже третьей.

Ранее сообщалось, что шахматист Левон Аронян обратился к армянскому народу.