Российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял третье место по итогам шахматного турнира памяти Вугара Гашимова, прошедшего в Азербайджане.

После десяти туров Карякин набрал пять очков.

Победу одержал норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков. Второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь с 5,5 балла.

Для Карлсена эта победа на мемориале Гашимова стала уже третьей.

Ранее сообщалось, что шахматист Левон Аронян обратился к армянскому народу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных