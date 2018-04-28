Российский шахматист Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане
Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял третье место по итогам шахматного турнира памяти Вугара Гашимова, прошедшего в Азербайджане.
После десяти туров Карякин набрал пять очков.
Победу одержал норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков. Второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь с 5,5 балла.
Для Карлсена эта победа на мемориале Гашимова стала уже третьей.
Ранее сообщалось, что шахматист Левон Аронян обратился к армянскому народу.
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