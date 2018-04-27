Шахматист Аронян обратился к армянскому народу

Шахматист Левон Аронян высказал своё мнение по поводу событий, происходящих в последнее время в его родной стране — Армении.

«Последние две недели я очень горжусь своей нацией. Протестующие проявили настойчивость и мужество, полиция демонстрирует похвальную сдержанность и профессионализм, в то время как правительство показывает завидную мудрость и дальновидность. Это всё факторы, способствующие расцвету демократии», — опубликовал Аронян заявление в своём Twitter.

Шахматист также обратился к армянскому народу и напомнил, что в настоящий момент осуществление собственных прав имеет решающее значение.

«Оно начинается с шагов каждого из нас — с чистых улиц, зелёных садов, незагрязнённых рек и лесов. Подобной ответственностью мы сможем проявить любовь и благодарность нашей стране и земле. Вместе мы непобедимы. Пусть бог благословит Армению!» — написал Аронян.

Ранее лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян пригласил врио премьер-министра Карена Карапетяна на переговоры в пятницу, 27 апреля.