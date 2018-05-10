Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею со счётом 2:1 уступает команде Чехии по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
- Reuters
Никита Нестеров стал автором первого гола в матче, поразив ворота чехов уже на 79-й секунде встречи.
Давид Крейчи на 14-й минуте сравнял счёт, а на 18-й минуте Дмитрий Яшкин вывел чешскую команду вперёд.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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