Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею со счётом 2:1 уступает команде Чехии по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Reuters

Никита Нестеров стал автором первого гола в матче, поразив ворота чехов уже на 79-й секунде встречи. Давид Крейчи на 14-й минуте сравнял счёт, а на 18-й минуте Дмитрий Яшкин вывел чешскую команду вперёд. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.