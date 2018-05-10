Янчук: выступление Шараповой на турнире в Мадриде обнадёживает

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«Выступление Шараповой в Мадриде обнадёживает. Понятно, что до побед в больших турнирах далеко, но прогресс очевиден. Она может постепенно прибавлять и, возможно, к Уимблдону подойдёт во всеоружии. Мне кажется, к «Ролан Гаррос» просто не успеет набрать оптимальную форму», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Он отметил, что пока рано говорить о результатах работы Шараповой с новым тренером — Томасом Хогстедом.

«Радикально менять игру Марии нет смысла. Просто постепенно нужно прибавлять в некоторых аспектах, стать немного гибче и разнообразнее. Это не сразу заметные вещи, которые должны проявиться во время соревнований. Главное, чтобы показатели Шараповой не ухудшались, а, наоборот, повышались», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде.