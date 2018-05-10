Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Чехией
🇨🇿🇷🇺 Состав сборной России на матч с Чехией.— Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2018 г.
По сравнению с игрой 🇧🇾🇷🇺 произошли 2 изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим. Матч пройдёт на «Роял Арене», начало в 21:15 (мск). За его ходом можно следить на @MatchTVpic.twitter.com/vvraGgivZr
Начало встречи запланировано на 21:15 мск.
Сборная России одержала победы в предыдущих трёх матчах группового этапа с общим счётом 20:0.
Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме одержала победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею.