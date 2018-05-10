Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Чехией

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Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав команды на четвёртый матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с Чехией, передаёт пресс-служба национальной команды.

Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Сборная России одержала победы в предыдущих трёх матчах группового этапа с общим счётом 20:0.

Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме одержала победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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