Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Чехией

🇨🇿🇷🇺 Состав сборной России на матч с Чехией.

По сравнению с игрой 🇧🇾🇷🇺 произошли 2 изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим. Матч пройдёт на «Роял Арене», начало в 21:15 (мск). За его ходом можно следить на @MatchTVpic.twitter.com/vvraGgivZr