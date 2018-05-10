«Фенербахче» начал переговоры о трансфере футболиста «Локомотива»

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» начал переговоры с «Локомотивом» о трансфере защитника москвичей Неманьи Пейчиновича.

Об этом сообщает сербский «Спортски журнал».

По информации издания, для Пейчиновича приоритетом является выступление в Лиге чемпионов. «Локомотив», выиграв чемпионат России, завоевал путёвку в групповой этап турнира. «Фенербахче» пока занимает лишь второе место в первенстве Турции, которое даёт право участвовать только в квалификации.

Ранее в «Арсенале» заявили, что снимут и подарят ворота фанатам «Локомотива», если те выбегут на поле.