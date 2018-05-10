Мама Медведевой рассказала, когда фигуристка уедет в Канаду
«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уикенда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев», — приводит слова Девятовой РИА Новости.
Она подчеркнула, что отъезд в Канаду состоится после окончания этих мероприятий.
Ранее сообщалось, что канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой.