Мама Медведевой рассказала, когда фигуристка уедет в Канаду

Мать серебряной медалистки Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгении Медведевой Жанна Девятова заявила, что отъезд фигуристки в Канаду не может состояться раньше середины июня, поскольку у неё имеются определённые контрактные обязательства.

«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уикенда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев», — приводит слова Девятовой РИА Новости.

Она подчеркнула, что отъезд в Канаду состоится после окончания этих мероприятий.

Ранее сообщалось, что канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой.