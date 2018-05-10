Канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой

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Канадский хореограф Дэвид Уилсон будет готовить программы для российской фигуристки Евгении Медведевой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Брайана Орсера, с которым серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года начала сотрудничество.

«Ставить программы для Жени будет Дэвид Уилсон, это будет большая перемена для неё. Надо принимать во внимание, что Медведева — девушка, её тело ещё продолжает меняться, и важнейшим вопросом будет её здоровье», — сказал Орсер.

Специалист отметил, что Медведева психологически является очень сильной спортсменкой, это качество она приобрела благодаря работе с Этери Тутберидзе.

«Женя всегда делала максимум, прекрасно выступала, она сделала свой выбор и хочет быть успешной. Я работал со многими молодыми спортсменками, но Медведева обладает какой-то удивительной магией. Все тренеры в мире заметили это», — добавил Орсер.

Ранее Орсер заявил, что Медведева с большим уважением говорила о тренерском штабе во главе с Тутберидзе.

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