Наставник Орсер: Медведева с большим уважением говорила о тренерском штабе во главе с Тутберидзе
«Женя с очень большим уважением говорила о своём бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?» — приводит слова Орсера РИА Новости.
Ранее он отметил высокий уровень работы предыдущего наставника двукратной чемпионки мира Этери Тутберидзе.