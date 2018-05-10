Наставник Орсер: Медведева с большим уважением говорила о тренерском штабе во главе с Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что его новая подопечная, российская фигуристка Евгения Медведева, не говорила ничего плохого про свой предыдущий тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

«Женя с очень большим уважением говорила о своём бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать отрицательные оценки прошлой работе. Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?» — приводит слова Орсера РИА Новости.

Ранее он отметил высокий уровень работы предыдущего наставника двукратной чемпионки мира Этери Тутберидзе.