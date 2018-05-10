Суд признал законным приговор бывшей главе РФБ Аникеевой по делу о хищении

Мосгорсуд оставил без изменений и признал законным приговор в отношении бывшей главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой.

Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Черёмушкинского суда оставить без изменений», — огласила решение коллегия судей. Приговор вступил в законную силу.



23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы осудил Аникееву на 4,5 года по делу о хищении 44 млн рублей. Находящаяся под домашним арестом экс-глава РФБ не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил её в розыск.

По словам адвоката бывшей главы РФБ Давида Хечяна, Аникеева покинула Россию.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Де Коло вошёл в символическую пятёрку Евролиги.