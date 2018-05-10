Суд признал законным приговор бывшей главе РФБ Аникеевой по делу о хищении
Об этом сообщает ТАСС.
«Приговор Черёмушкинского суда оставить без изменений», — огласила решение коллегия судей. Приговор вступил в законную силу.
23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы осудил Аникееву на 4,5 года по делу о хищении 44 млн рублей. Находящаяся под домашним арестом экс-глава РФБ не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил её в розыск.
По словам адвоката бывшей главы РФБ Давида Хечяна, Аникеева покинула Россию.
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