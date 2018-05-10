Футболисты сборной России станут комментаторами мачта с участием журналистов и блогеров

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Футболисты сборной России будут комментировать матч, участниками которого станут известные спортивные журналисты и блогеры.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что все желающие смогут посмотреть трансляцию игры на YouTube.

На поле базы в Новогорске 18 мая выйдут комментаторы Нобель Арустамян и Константин Генич, телеведущий и посол ЧМ-2018 Евгений Савин, киберспортсмен и видеоблогер Сергей kefir Никифоров, а также ведущий «Картавого футбола» Никита Ковальчук. 

Ранее сообщалось, что Чалов войдёт в расширенный состав сборной России по футболу.

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