Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Мадриде в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.

В матче 1/4 финала российские теннисистки обыграли американку Эбигейл Спирс и Алицию Росольскую из Польши.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), [10:4].

В матче за выход в финал турнира WTA Макарова и Веснина сыграют с победительницами встречи Йоханна Конта (Великобритания) / Чжан Шуай (Китай) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/8 финала турнира WTA в Мадриде.

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