Касаткина назвала битвой свой матч с Мугурусой на теннисном турнире в Мадриде
«Я играла против третьего номера в мире. Победы над сильными игроками в важных матчах всегда придают уверенности. Конечно, после таких матчей, где ты борешься за каждый мяч, чувствуешь себя намного лучше», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
Она также отметила бойцовские качества испанской теннисистки.
«Как только у меня появлялся брейк-пойнт, Гарбинье подавала невероятно. У неё отличные бойцовские качества. Она не допускала ошибок при равном счёте или брейк-пойнтах. Это была настоящая битва», — заключила Касаткина.
Ранее россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде.