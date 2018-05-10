Касаткина назвала битвой свой матч с Мугурусой на теннисном турнире в Мадриде

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над третьей ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«Я играла против третьего номера в мире. Победы над сильными игроками в важных матчах всегда придают уверенности. Конечно, после таких матчей, где ты борешься за каждый мяч, чувствуешь себя намного лучше», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Она также отметила бойцовские качества испанской теннисистки.

«Как только у меня появлялся брейк-пойнт, Гарбинье подавала невероятно. У неё отличные бойцовские качества. Она не допускала ошибок при равном счёте или брейк-пойнтах. Это была настоящая битва», — заключила Касаткина.

Ранее россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде.

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