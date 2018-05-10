Президент ФТАР рассказал, как российские тяжелоатлеты переживают текущее отстранение от соревнований

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, как российские тяжелоатлеты воспринимают текущее отстранение от международных соревнований.

«Они понимают, что ни они, ни нынешнее руководство ФТАР не виноваты в сложившейся ситуации. Однако именно спортсмены страдают от наложенных санкций. Безусловно, это вызывает у них желание вернуться на помост и доказать всем, что они лучшие», — рассказал Агапитов в эксклюзивном интервью RT.

Он также ответил на вопрос, не бывает ли среди российских спортсменов конфликтов в связи с отстранением от соревнований.

«Большинство атлетов адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию, но есть и те, кто недоволен новой политикой федерации по борьбе с допингом. Некоторые даже планируют выступать за другие национальные команды. Такие ситуации показывают, кто есть кто», — заявил Агапитов.

Ранее президент ФТАР прокомментировал слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о создании схемы подмены допинг-проб у армянских тяжелоатлетов.