Президент ФТАР рассказал, как российские тяжелоатлеты переживают текущее отстранение от соревнований
«Они понимают, что ни они, ни нынешнее руководство ФТАР не виноваты в сложившейся ситуации. Однако именно спортсмены страдают от наложенных санкций. Безусловно, это вызывает у них желание вернуться на помост и доказать всем, что они лучшие», — рассказал Агапитов в эксклюзивном интервью RT.
Он также ответил на вопрос, не бывает ли среди российских спортсменов конфликтов в связи с отстранением от соревнований.
«Большинство атлетов адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию, но есть и те, кто недоволен новой политикой федерации по борьбе с допингом. Некоторые даже планируют выступать за другие национальные команды. Такие ситуации показывают, кто есть кто», — заявил Агапитов.
Ранее президент ФТАР прокомментировал слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о создании схемы подмены допинг-проб у армянских тяжелоатлетов.