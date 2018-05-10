Президент ФТАР: показания Родченкова недостойны доверия
«Вероятно, это лучше прокомментируют в следственных органах. Я считаю, что показания Родченкова недостойны доверия. Он доказал это на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Одно дело строить догадки и предположения, а другое — выступать в качестве свидетеля», — сказал Агапитов в эксклюзивном интервью RT.
Он добавил, что все высказывания Родченкова направлены исключительно против России.
Ранее Агапитов поделился мнением насчёт возможного исключения тяжёлой атлетики из программы летних Олимпийских игр.