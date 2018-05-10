Президент ФТАР: показания Родченкова недостойны доверия

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о создании схемы подмены допинг-проб у армянских тяжелоатлетов.

«Вероятно, это лучше прокомментируют в следственных органах. Я считаю, что показания Родченкова недостойны доверия. Он доказал это на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Одно дело строить догадки и предположения, а другое — выступать в качестве свидетеля», — сказал Агапитов в эксклюзивном интервью RT.

Он добавил, что все высказывания Родченкова направлены исключительно против России.

Ранее Агапитов поделился мнением насчёт возможного исключения тяжёлой атлетики из программы летних Олимпийских игр.

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