Агапитов высказал мнение насчёт возможного исключения тяжёлой атлетики из программы ОИ

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов поделился мнением насчёт возможного исключения тяжёлой атлетики из программы летних Олимпийских игр.

«На мой взгляд, это немыслимо. Не считая моей личной любви к этому виду спорта, он является фундаментальным для всех остальных, олицетворяет собой физическую силу. Ни один спортсмен не смог бы добиться высоких результатов, не занимаясь тяжёлой атлетикой. Не существует такого футболиста или теннисиста, который бы не приходил в зал. Развитие каждого без исключения атлета предполагает развитие силовых качеств», — заявил Агапитов в эксклюзивном интервью RT.

Он также считает, что тяжёлая атлетика является безальтернативным видом спорта в программе ОИ.

«Например, существует множество разновидностей борьбы, но поднятие тяжестей происходит исключительно в нашем виде спорта. При этом не стоит забывать девиз Игр — «Быстрее, выше, сильнее». Последнее слово олицетворяет собой именно тяжёлая атлетика», — сказал Агапитов.

Ранее Агапитов рассказал, какие шаги делает ФТАР для противодействия допингу.

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