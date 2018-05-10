Президент ФТАР: WADA и IWF высоко оценивают работу российской организации в области антидопинга
«Мы создали интерактивную систему образования на знание антидопинговых правил. Все члены сборной команды России (около 400 человек) обязаны пройти обучение и сдать экзамен. Причём не допускается даже одна ошибка при прохождении теста. Кроме того, мы подписали соглашение о взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое регламентирует наши действия в борьбе с допингом», — заявил Агапитов в эксклюзивном интервью RT.
По его словам, Международное антидопинговое агентство (WADA) и Мировая федерация тяжёлой атлетики (IWF) высоко оценивают деятельность ФТАР в антидопинговой сфере.
«Международные организации высоко оценивают проделанную нами работу и ставят нас в пример. На сегодняшний день ФТАР — первая и единственная в мире тяжелоатлетическая федерация, которая создала образовательную систему подобного уровня. Поддержка IWF в организации данного семинара говорит о том, что федерация оценила нашу работу и хотела показать ФТАР как пример успешной борьбы с допингом», — заключил Агапитов.
Ранее ФТАР объявила о дисквалификации трёх спортсменов за нарушение антидопинговых правил.