Президент ФТАР: WADA и IWF высоко оценивают работу российской организации в области антидопинга

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, какие шаги делает организация для противодействия допингу.

«Мы создали интерактивную систему образования на знание антидопинговых правил. Все члены сборной команды России (около 400 человек) обязаны пройти обучение и сдать экзамен. Причём не допускается даже одна ошибка при прохождении теста. Кроме того, мы подписали соглашение о взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое регламентирует наши действия в борьбе с допингом», — заявил Агапитов в эксклюзивном интервью RT.

По его словам, Международное антидопинговое агентство (WADA) и Мировая федерация тяжёлой атлетики (IWF) высоко оценивают деятельность ФТАР в антидопинговой сфере.

«Международные организации высоко оценивают проделанную нами работу и ставят нас в пример. На сегодняшний день ФТАР — первая и единственная в мире тяжелоатлетическая федерация, которая создала образовательную систему подобного уровня. Поддержка IWF в организации данного семинара говорит о том, что федерация оценила нашу работу и хотела показать ФТАР как пример успешной борьбы с допингом», — заключил Агапитов.

Ранее ФТАР объявила о дисквалификации трёх спортсменов за нарушение антидопинговых правил.