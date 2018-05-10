Шарапова прокомментировала победу над Младенович на турнире WTA в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

«Несмотря на медленный старт, я оставалась позитивной. Я понимала, что делала правильные вещи, и продолжала это делать. Я ощущала, что принимала подачу гораздо лучше, чем раньше, что немного облегчило мне жизнь», — цитирует Шарапову сайт WTA.

В матче за выход в полуфинал россиянка встретится с голландкой Кики Бертенс.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова обыграла Кристину Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.