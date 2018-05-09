Рейнгольд: скучный результат Кубка России, никто вообще не хочет там играть

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от финала Кубка России по футболу, в котором «Тосно» обыграл курский «Авангард».

«Футбол, который я сегодня смотрел, был вообще ниже плинтуса. Доигрались, честно говоря, не хочу обидеть ни «Тосно», ни Курск, но уровень такой... До каких пор мы будем дурака валять? Скучный результат кубка, никто вообще не хочет там играть», — приводит слова Рейнгольда Sport24.

Он отметил, что финале кубка страны должны играть топ-клубы.

«Не хочется обижать никого, ни Курск, ни Липецк — не в этом дело. Все команды, которые обязаны были играть в финале, — это «Спартак», «Зенит», ЦСКА, почему их так близко нет? Кубок России потерял абсолютный интерес в глазах миллионов болельщиков. Поэтому и вход бесплатный на матч в Волгограде. Поэтому чёрт-те что творится. Это ни в какие ворота не лезет», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.