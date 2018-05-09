Рейнгольд: скучный результат Кубка России, никто вообще не хочет там играть

Короткая ссылка
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от финала Кубка России по футболу, в котором «Тосно» обыграл курский «Авангард».

«Футбол, который я сегодня смотрел, был вообще ниже плинтуса. Доигрались, честно говоря, не хочу обидеть ни «Тосно», ни Курск, но уровень такой... До каких пор мы будем дурака валять? Скучный результат кубка, никто вообще не хочет там играть», — приводит слова Рейнгольда Sport24.

Он отметил, что финале кубка страны должны играть топ-клубы.

«Не хочется обижать никого, ни Курск, ни Липецк — не в этом дело. Все команды, которые обязаны были играть в финале, — это «Спартак», «Зенит», ЦСКА, почему их так близко нет? Кубок России потерял абсолютный интерес в глазах миллионов болельщиков. Поэтому и вход бесплатный на матч в Волгограде. Поэтому чёрт-те что творится. Это ни в какие ворота не лезет», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных