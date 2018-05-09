Тренер «Авангарда»: поражение в финале Кубка России — обидный результат

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Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды от «Тосно» в финале Кубка России по футболу.

«Поражение в финале Кубка России — обидный результат для «Авангарда». Были моменты с обеих сторон в этом матче. «Тосно» мог забить больше, да и мы тоже. К сожалению, мы не сумели реализовать свои моменты, а вот соперник смог забить второй гол. Очень обидный для нас результат», — приводит слова Биджиева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.

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