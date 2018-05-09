Глава отдела лицензирования РФС: «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы

Глава отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин подтвердил, что клуб «Тосно», несмотря на победу в финале Кубка России, не сможет принять участие в Лиге Европы.

«Футбольный клуб «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом, питерский клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы», — приводит слова Летина «Чемпионат».

Ранее Павел Погребняк усомнился в том, что «Тосно» не будет выступать в Лиге Европы.