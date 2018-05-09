Погребняк усомнился в том, что «Тосно» не будет выступать в Лиге Европы

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал информацию о том, что его команда не будет выступать в Лиге Европы несмотря на то, что завоевала путёвку на турнир благодаря победе в Кубке России по футболу.

«Кто сказал, что мы не выступим в Лиге Европы? Бабушка надвое сказала! Мне кажется, ещё не все решено. Мы верим. Мы хотим в Лигу Европы», — приводит слова Погребняка Sport24.

Ранее врио главы РФС заявил, что «Тосно» не будет играть в Лиге Европы.