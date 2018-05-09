Главный тренер «Тосно»: мне очень понравился «Авангард», но побеждает одна команда

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу своей команды над курским «Авангардом» в финале Кубка России по футболу.

«Первые эмоции: «Мы это сделали!» Слова благодарности ребятам. Тяжёлый матч, но это Кубок, это финал. Мы победили! Это самое главное», — приводит слова Парфёнова Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Он отметил, что перед матчем было много волнения и давления, потому в первом тайме игроки забыли тренерские установки, но после перерыва, когда были внесены необходимые коррективы, их игра стала более дисциплинированной.

«Мне очень понравился «Авангард», они заслужили выход в финал, но побеждает одна команда. Хочу поздравить наших болельщиков», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.