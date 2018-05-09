Боец Магомедшарипов не подписывал контракт на бой с Родригесом

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Информация об утверждённом поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского бойца Ризвана Магомедова.

«Это не так. Мы не хотим драться в этот день, три боя за полгода — это чрезмерно», — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что россиянин Магомедшарипов проведёт бой с мексиканцем Родригесом на турнире UFC 227.

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