Боец Магомедшарипов не подписывал контракт на бой с Родригесом

Информация об утверждённом поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского бойца Ризвана Магомедова.

«Это не так. Мы не хотим драться в этот день, три боя за полгода — это чрезмерно», — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что россиянин Магомедшарипов проведёт бой с мексиканцем Родригесом на турнире UFC 227.