Гросс официально назначен старшим тренером мужской сборной Австрии по биатлону

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Немецкий специалист Рикко Гросс, который с 2015 года тренировал мужскую сборную России по биатлону, официально возглавил команду Австрии.

Об этом сообщает LAOLA1.at со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (ÖSV).

«Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер», — заявил Гросс.

На посту он сменил Рейнхарда Гёсвайнера. Помощником немца будет Людвиг Гредлер.

Ранее сообщалось, что СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России по биатлону Гроссу.

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