СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России по биатлону Гроссу

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СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России по биатлону Гроссу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя тренерского совета СБР Владимира Барнашова.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет. Скорее всего, нас он больше тренировать не будет», — сказал Барнашов.

Он отметил, что Гросс определится со своим будущим, когда СБР получит нового руководителя.

«СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля», — добавил Барнашов.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года. По итогам прошедшего Кубка мира национальная команда повторила худший результат по числу побед на этапах.

Ранее сообщалось, что Гросс сменит сборную России по биатлону на австрийскую команду.

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