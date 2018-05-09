Плющев: тренерскому штабу Воробьёва следует много работать, делать выводы и стремиться к совершенству

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что по его мнению изменилось в игре сборной России по хоккею после прихода Ильи Воробьёва на должность главного тренера команды.

«Конечно, ему было сложно принять сборную после всего, что она пережила в 2018 году. Тяжело сказать что-то серьёзное по трём встречам. Не хотелось бы спешить с заявлениями и делать прогнозы по поводу изменений в игре», — рассказал Плющев RT.

Он отметил, что стоит дождаться попадания сборной России в плей-офф и посмотреть, как наша команда будет выступать против сильных соперников.

«Тренерскому штабу Ильи Воробьёва следует много работать, потому что у команды существуют пробелы как в защите, так и в атаке, есть недочёты при игре в большинстве. Так что нужно делать выводы и стремиться к совершенству», — добавил эксперт.

Ранее Плющев заявил, что для сборной России всё начнётся во вторую неделю чемпионата мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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