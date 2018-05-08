Клуб НХЛ «Колорадо» заключил контракт новичка с хоккеистом «Металлурга» Швырёвым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» подписал контракт новичка с нападающим магнитогорского «Металлурга» Игорем Швырёвым

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Швырёв, сыгравший в прошлом сезоне 35 матчей за «Металлург», был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2017 года под 125-м общим номером.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Девилз» выставил на драфт отказов российского защитника.