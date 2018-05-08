Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского защитника

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» выставил на драфт отказов российского защитника Ярослава Дыбленко.

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Sportsnet Крис Джонсон.

Отмечается, что 24-летний россиянин выставлен на драфт с целью расторжения контракта.

Дыбленко, подписавший двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси» летом 2017 года, в нынешнем сезоне провёл 54 матча в АХЛ в составе «Бингемтон Девилз», набрав восемь очков — две шайбы и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что американские СМИ сравнили Александра Овечкина с легендами НБА Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

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