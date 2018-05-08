Американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА Джорданом и Джеймсом
В материале приводятся случаи, когда вклад отдельных игроков помог их командам перейти долгое время непреодолимый барьер.
Так, по мнению автора статьи Рэйчел Маркус, Овечкин благодаря своим результатам стал в один ряд с такими известными на весь мир спортсменами, как баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс, хоккеист Рэймонд Бурк.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые за 20 лет вышел в финал Восточной конференции НХЛ, одержав победу в серии над «Питтсбург Пингвинз».