Американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА Джорданом и Джеймсом

Американское издание ESPN в своём материале, посвящённом первому за 20 лет выходу «Вашингтон Кэпиталз» в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнило российского форварда и капитана команды Александра Овечкина с легендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

В материале приводятся случаи, когда вклад отдельных игроков помог их командам перейти долгое время непреодолимый барьер.

Так, по мнению автора статьи Рэйчел Маркус, Овечкин благодаря своим результатам стал в один ряд с такими известными на весь мир спортсменами, как баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс, хоккеист Рэймонд Бурк.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые за 20 лет вышел в финал Восточной конференции НХЛ, одержав победу в серии над «Питтсбург Пингвинз».