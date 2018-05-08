Медведев проиграл Эдмунду и завершил выступление на турнире ATP в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от британца Кайла Эдмунда в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0. Следующим соперником Эдмунда станет серб Новак Джокович. Ранее сообщалось, что Евгений Донской вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде.