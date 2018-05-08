Медведев проиграл Эдмунду и завершил выступление на турнире ATP в Мадриде
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от британца Кайла Эдмунда в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.
Следующим соперником Эдмунда станет серб Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что Евгений Донской вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде.
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