Российский теннисист Донской вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде
Россиянин Евгений Донской обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:6.
Следующим соперником Донского станет немец Александр Зверев.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Сорану Кырстю на теннисном турнире в Мадриде.
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