Российский теннисист Донской вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде

Россиянин Евгений Донской обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:6.

Следующим соперником Донского станет немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Сорану Кырстю на теннисном турнире в Мадриде.