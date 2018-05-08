Касаткина обыграла Кырстю на теннисном турнире в Мадриде

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Румынии Сораной Кырстей в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной станет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо хорватка Донна Векич.

Ранее Мария Шарапова прокомментировала победу над румынкой Ириной Бегу на турнире в Мадриде.

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