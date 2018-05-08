Луческу: мне обидно за «Зенит», за игроков, за болельщиков

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение о работе нового наставника команды Роберто Манчини.

«Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками», — приводит слова Луческу Sport 24.

Он отметил, что первый сезон в новой команде любому тренеру всегда даётся нелегко, но уже на второй год работы становится проще.

«Грустно, что в этом сезоне всё получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Манчини согласился на снижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу.