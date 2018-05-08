Стали известны причины увольнения Льюиса с поста главного тренера сборной Белоруссии по хоккею
Сборная Белоруссии проиграла три стартовых матча на проходящем в Дании чемпионате мира с общим счётом 2:17.
«После долгого обсуждения мы решили что-то поменять и сделать это кардинально. Дозаявить новых игроков мы не можем, у нас полный состав. Дэвид сам сказал, что для команды будет серьёзная встряска, если он сам сложит полномочия», — цитирует Клочкова ТАСС.
Он отметил, что решение об увольнении принималось совместно.
«Это была общая инициатива: взвесив за и против, мы пришли к выводу, что это один из небольших шансов, который может как-то поменять ситуацию, встряхнуть команду и влить в неё свежую кровь», — сказал Клочков.
Ранее стало известно, что канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после поражения от команды России на чемпионате мира.