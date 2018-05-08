Тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост после поражения от команды России на ЧМ

Канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после поражения от команды России на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учётом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист», — говорится в сообщении.

Как уточняется, до конца турнира командой будет руководить Сергей Пушков.

Ранее стало известно, что сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.