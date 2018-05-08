Тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост после поражения от команды России на ЧМ

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Канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после поражения от команды России на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учётом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист», — говорится в сообщении.

Как уточняется, до конца турнира командой будет руководить Сергей Пушков.

Ранее стало известно, что сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

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