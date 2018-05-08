Кузнецов: хоккеисты «Вашингтона» стали играть друг за друга

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги победной серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

«Всю серию мы выглядели посвежее. Это, наверное, дало результат. Мы были более мобильны, больше двигались, думаю, это было заметно. Хороший хоккей в исполнении двух команд», — цитирует Кузнецова официальный YouTube-канал НХЛ.

Он также отметил, что хоккеисты начали сражаться друг за друга в отсутствие травмированного Никласа Бэкстрёма и дисквалифицированного Тома Уилсона.

«Да, мы потеряли Бэкстрёма и Уилсона, но старались не фокусироваться на этом, хотя это большая потеря для нас. Мне напомнило это, как в прошлом году «Питтсбург» потерял нападающего Сидни Кросби, но всё равно обыграл нас. Хоккеисты «Вашингтона» стали играть друг за друга», — заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ.

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