Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На счету Кузнецова победная шайба в шестом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», которая позволила «Вашингтону» выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

Первой звездой дня признан шведский форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче с «Виннипег Джетс».

Третьй звездой дня стал одноклубник Форсберга финский вратарь Пекка Ринне, отразивший 34 броска и сделавший «сухарь» в матче с «Виннипегом».

Ранее «Нэшвилл Предаторз» в гостях нанёс поражение «Виннипег Джетс» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.