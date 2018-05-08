«Нэшвилл» на выезде победил «Виннипег» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Кубка Стэнли

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«Нэшвилл Предаторз» в гостях нанёс поражение «Виннипег Джетс» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Нэшвилла» по дублю оформили Виктор Арвидссон (2-я и 56-я минуты) и Филип Форсберг (29-я и 46-я минуты). Финский вратарь Пекка Ринне оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 34 броска.

Счёт в серии стал равным — 3:3. Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая пройдёт на площадке «Нэшвилла».

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в серии над «Питтсбург Пингвинз» и выход в полуфинал плей-офф НХЛ.

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