СМИ: Футболист «Барселоны» Иньеста может перейти в команду из Японии

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Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет команду по окончании сезона, может продолжить карьеру в Японии.

Об этом сообщает As.

По информации издания, Иньесту связывают с переходом в «Виссел Кобе», владельцем которого является генеральный директор титульного спонсора «Барселоны» Rakuten Хироши Микитани.

Отмечается, что китайский клуб «Чунцин Лифань», который, согласно информации в прессе, был заинтересован в трансфере Иньесты, выступил с официальным заявлением: «Мы будем коммерческими партнерами с Иньестой, но он не присоединится к нам как к игрок».

Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб готов сделать Иньесту одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

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