СМИ: Китайский футбольный клуб готов сделать Иньесту одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире

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Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона, попал в сферу интересов китайского «Чунцин Лифань».

Об этом сообщает Sport.es.

Испанцу предложили подписать контракт на три года с зарплатой в общей сложности €81 млн.

Таким образом, Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Самый дорогой контракт в настоящее время у форварда «Барселоны» Лионеля Месси — €35 млн в год.

Кроме того, китайский клуб обязуется выкупить 6 млн бутылок вина, которые производит компания Иньесты, на общую сумму €36 млн, что станет инвестицией в бизнес испанца.

Ранее сообщалось, что Месси и Иньеста стали рекордсменами «Барселоны» по числу побед в Примере.

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