«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура РФПЛ
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Команды голов друг другу не забили.
Первый удар по мячу перед стартовым свистком нанесли дети полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, объявившего о завершении карьеры.
«Рубин» занимает 11-е место с 37 очками, «Уфа» располагается на шестой позиции с 40 баллами.
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