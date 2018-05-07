«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура РФПЛ

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Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Команды голов друг другу не забили.

Первый удар по мячу перед стартовым свистком нанесли дети полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, объявившего о завершении карьеры.

«Рубин» занимает 11-е место с 37 очками, «Уфа» располагается на шестой позиции с 40 баллами.

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