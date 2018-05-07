СМИ: «Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука
Московский «Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с ассистентом главного тренера Массимо Карреры Романом Пилипчуком.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
С 4 мая специалист не принимает участия в занятиях команды и работе тренерского штаба. Соглашение Пилипчука с красно-белыми истекает 31 мая 2018 года.
Ранее футболист «Спартака» Квинси Промес заявил, что команде не хватает Пилипчука.
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