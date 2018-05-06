Промес: «Спартаку» не хватает Пилипчука
«Нам не хватает Пилипчука. Легко сказать, что это не так, ведь мы победили сегодня, но я скучаю по всем тем, кто выиграл титул в прошлом сезоне и ушёл. Однако решение есть, мы должны принять его», — цитирует Промеса РИА Новости.
Голландец сообщил, что Пилипчук ещё не прощался с командой.
«Тренер ещё не попрощался с нами официально. Я рад, что решение не сказалось на нашем результате», — сказал Промес.
Ранее московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).