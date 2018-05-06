Промес: «Спартаку» не хватает Пилипчука

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Голландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес после победы над «Ростовом» прокомментировал уход Романа Пилипчука из клуба по окончании сезона.

«Нам не хватает Пилипчука. Легко сказать, что это не так, ведь мы победили сегодня, но я скучаю по всем тем, кто выиграл титул в прошлом сезоне и ушёл. Однако решение есть, мы должны принять его», — цитирует Промеса РИА Новости.

Голландец сообщил, что Пилипчук ещё не прощался с командой.

«Тренер ещё не попрощался с нами официально. Я рад, что решение не сказалось на нашем результате», — сказал Промес.

Ранее московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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