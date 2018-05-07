Ягудин прокомментировал уход Медведевой от тренера Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о том, как сложится карьера Евгении Медведевой после ухода от тренера Этери Тутберидзе.

«Жизнь покажет, как скажется это решение на её карьере. Больше сказать нечего», — приводит слова Ягудина РИА Новости. Ранее сообщалось, что Медведева продолжит выступления за Россию.