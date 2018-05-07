«Тосно» запретили регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Тосно» регистрировать новых игроков.

Такое решение в РФС приняли из-за задолженности перед московским ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Макарова, а также задолженности по контрактам с Андреем Буйволовым и Рустемом Мухаметшиным, сообщается на сайте РФС.

«Тосно» также оштрафован за неисполнение предыдущего решения палаты по заявлениям Максима Палиенко, Дмитрия Богаева и Младена Кашчелана.

Ранее временно исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с лицензированием «Тосно» для участия в еврокубках.