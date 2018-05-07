Тарасова: Медведева не из тех, кто легко освобождается от людей

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой от наставника Этери Тутберидзе.

«Чтобы Жене принять такое решение, как она приняла, нужны основания. Она не похожа на того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли её мир», — цитирует Тарасову официальный сайт Первого канала.

Ранее Костомаров выразил мнение, что переход к другому тренеру ничего не даст Медведевой.