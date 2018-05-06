Тренер Тедеев: российские борцы готовились к чемпионату Европы как каторжные

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвёл итоги выступления российских борцов на чемпионате Европы, который завершился в Каспийске.

На счету российских вольников восемь медалей — шесть золотых и две серебряные. 

«Шесть золотых медалей — это достойный результат. Но спортсмены готовились к этому чемпионату как каторжные, мне немного жаль, что золотых медалей шесть, ведь могло бы быть и восемь», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Он также рассказал, каково выступать на домашнем чемпионате Европы, и признался, что задачей было не повторить результат чемпионата мира 2017 года в Париже. На ЧМ-2017 российские борцы не смогли завоевать ни одной золотой медали.

«С одной стороны, родные стены помогают, за нас очень хорошо болели, но с другой — это дополнительная ответственность. Мы очень серьёзно готовились, чтобы не повторить результата ЧМ в Париже. На следующем первенстве мира в Будапеште наша задача — взять максимальное количество золотых наград», — заключил Тедеев.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по борьбе, который прошёл в Каспийске.

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