Футболист «Арсенала» Беляев: в матче с ЦСКА бегали, как потерянные в лесу

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Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев высказал мнение о разгромном поражении от московского ЦСКА в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Сложно что-то говорить после такого матча и такого результата. С самого начала что-то не задалось. Мы бегали, как потерянные в лесу, друг другу кричали: «Э-ге-гей, вы где?» Создавалось такое впечатление, что друг друга не могли найти. ЦСКА сегодня был сильнее и быстрее, чем мы», — цитирует Беляева «Чемпионат».

Он поддержал вратаря команды Игоря Обухова, который в своём дебютном матче в РФПЛ пропустил шесть мячей.

«К сожалению, сегодня мы подвели болельщиков и Обухова. Хочется пожелать ему, чтобы не расстраивался. Сегодня был его дебют, а мы взяли и смазали его. Мы его поддержали. Это абсолютно не его вина. Мы, полевые игроки, подвели его», — заявил Беляев.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал позорным поражение от московского ЦСКА со счётом 0:6 в матче 29-го тура РФПЛ.

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